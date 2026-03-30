Intervenidas cerca de cinco toneladas de hachís en la costa de Huelva tras una persecución marítima

La Guardia Civil ha intervenido cerca de cinco toneladas de hachís y ha detenido a cuatro personas en una operación desarrollada en aguas del Golfo de Cádiz, frente a la costa de Huelva.

La actuación se inició cuando el Servicio Aéreo detectó una embarcación semirrígida que transportaba fardos, habitualmente utilizados para el tráfico de drogas. De inmediato, varias patrulleras del Servicio Marítimo se desplazaron hasta la zona para interceptarla.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la narcolancha emprendieron la huida realizando maniobras evasivas de gran peligrosidad. Durante la persecución, uno de los tripulantes cayó al agua tras salir despedido de la embarcación, siendo rescatado por los agentes.

Ante el riesgo que suponía la situación, la Guardia Civil actuó para garantizar la seguridad, efectuando primero disparos disuasorios al aire y posteriormente dirigidos a zonas no vitales, resultando herido en una pierna el piloto de la embarcación.

Finalmente, la narcolancha fue interceptada y los agentes localizaron en su interior un total de 123 fardos de hachís, con un peso aproximado de 4.920 kilogramos. Los ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La operación se enmarca en los dispositivos de vigilancia y control que la Guardia Civil mantiene en el litoral onubense para combatir el tráfico de drogas en esta zona estratégica del sur peninsular.