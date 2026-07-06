Intervenidas 47 bombonas de óxido nitroso en Punta Umbría

La Guardia Civil ha investigado a un varón por un presunto delito contra la salud pública tras intervenir 47 bombonas de óxido nitroso en una actuación desarrollada en Punta Umbría, dentro de los dispositivos de intensificación contra el tráfico de drogas y otras sustancias nocivas.

La intervención se produjo después de que los agentes detectaran cómo un hombre accedía de forma repetida a un conocido punto de reunión de jóvenes situado en las afueras de la localidad. Posteriormente salía con varias cajas que introducía rápidamente en una furgoneta. Al inspeccionar el vehículo, los guardias civiles localizaron las 47 bombonas.

Aunque el óxido nitroso tiene usos legales en los ámbitos sanitario, industrial y alimentario, la Guardia Civil recuerda que su inhalación con fines recreativos supone un importante riesgo para la salud. Entre sus efectos se encuentran mareos, pérdida de coordinación y alteración de los reflejos, circunstancias que incrementan el riesgo de sufrir accidentes.

Además, según advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el consumo habitual o en grandes cantidades puede provocar graves daños neurológicos asociados al déficit de vitamina B12, algunos de ellos irreversibles. Por ello, la Guardia Civil insiste en los peligros de esta sustancia, cuyo consumo recreativo se ha extendido especialmente entre la población joven.