Buscan a un vecino desaparecido en Ayamonte desde este sábado

Un amplio dispositivo de búsqueda permanece activado en Ayamonte para localizar a Miguel Antonio F.F., vecino de la localidad desaparecido desde el pasado 4 de julio.

Según la información facilitada, el hombre fue visto por última vez con un pantalón gris en el entorno de la zona alta del Parador, en el área comprendida entre El Calvario y el Polígono Industrial.

En las labores de búsqueda participan desde primera hora efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Ayamonte. A ellos se ha sumado este mediodía el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, especializado en la localización de personas desaparecidas.

El operativo también cuenta con drones que rastrean la zona periurbana y los terrenos próximos al polígono industrial, además de las áreas norte y este del municipio. Paralelamente, se están organizando batidas ciudadanas, mientras el Ayuntamiento mantiene contacto permanente con la familia para prestar el apoyo necesario.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana y piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte con la Policía Local de Ayamonte, en el teléfono 959 470 092.