Intervenida una “casa-discoteca” ilegal en El Rocío durante la madrugada del Domingo de Ramos

Agentes de la Policía Local de Almonte han intervenido durante la madrugada del Domingo de Ramos en la aldea de El Rocío tras recibir varios avisos vecinales por ruidos y alteración de la convivencia. Los hechos se produjeron en una vivienda donde se celebraba una fiesta tipo “casa-discoteca” sin autorización.

Tras personarse en el lugar, los agentes comprobaron que el evento estaba organizado y carecía de los permisos necesarios, incumpliendo la ordenanza municipal vigente. Ante esta situación, se procedió a la identificación de los responsables y a la finalización inmediata de la actividad.

Desde la Policía Local se ha informado de que los hechos serán trasladados a la autoridad competente por una posible infracción administrativa en materia de convivencia ciudadana. Asimismo, se ha recordado la importancia de respetar la normativa para garantizar el descanso y bienestar de los vecinos, especialmente en fechas de gran afluencia como la Semana Santa.