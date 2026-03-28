Interceptado en Almonte un conductor ebrio, sin carné y con drogas tras circular de forma irregular

La Policía Local de Almonte ha investigado a un conductor tras ser interceptado en la madrugada del pasado viernes mientras circulaba de forma irregular por el casco urbano, lo que levantó las sospechas de los agentes que se encontraban realizando labores de vigilancia.

Los hechos se produjeron cuando los policías observaron un vehículo cuya conducción presentaba indicios de comportamiento ilícito, procediendo a darle el alto. Una vez detenido, los agentes comprobaron que el conductor mostraba síntomas evidentes de haber ingerido alcohol, como habla pastosa, aliento etílico y falta de coordinación.

Ante estas circunstancias, se le practicó la correspondiente prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo por encima de los límites legalmente permitidos. Además, al solicitarle la documentación, los agentes verificaron que el individuo carecía de permiso de conducción en vigor.

Durante la intervención, los agentes realizaron un registro superficial en el que localizaron diversas sustancias estupefacientes entre sus pertenencias, procediendo a su inmediata aprehensión.

Por todo ello, la Policía Local ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso, a lo que se suma la investigación por un posible delito de tráfico de drogas, al superar las cantidades fijadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El conductor ha sido puesto a disposición judicial.

Desde la Policía Local de Almonte se insiste en la necesidad de respetar las normas de circulación y se advierte de las graves consecuencias legales que conllevan conductas como conducir bajo los efectos del alcohol, sin permiso o con sustancias estupefacientes en la vía pública.