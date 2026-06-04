El incendio de la Marisma del Burro queda estabilizado tras varios días de lucha contra el fuego

El Plan Infoca ha anunciado a las 9.30 horas de este jueves la estabilización del incendio forestal declarado en la Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón, una noticia muy esperada tras varios días de intenso trabajo y preocupación por la gran columna de humo que llegó a afectar a la capital onubense y otros puntos del entorno.

Desde el dispositivo de extinción han destacado que el terreno, las condiciones de viento y la influencia de las mareas han condicionado las labores desarrolladas desde que se originó el fuego, dificultando el acceso de los equipos a una zona especialmente compleja por sus características naturales.

La estabilización supone que el incendio ya no presenta un avance libre y que su evolución se encuentra dentro de las líneas de control establecidas por los efectivos que han trabajado sobre el terreno con medios aéreos y terrestres.

La noticia coincide además con una notable reducción de la presencia de humo en Huelva capital gracias al cambio de viento registrado durante las últimas horas, una circunstancia que ha permitido mejorar la calidad del aire y aliviar las molestias que venían sufriendo numerosos vecinos.

A pesar de este importante avance, los trabajos continuarán para consolidar el perímetro afectado, extinguir posibles puntos calientes y evitar reproducciones del fuego.

La evolución favorable del incendio ha sido recibida con satisfacción tanto por los responsables del operativo como por la ciudadanía, después de una compleja intervención en la que las condiciones del terreno, el viento y las mareas han dificultado las tareas de extinción desde el primer momento.