Un incendio de gran envergadura afecta a la antigua planta de residuos de Almonte

Un incendio de importantes dimensiones se ha declarado en la antigua planta de residuos situada en el paraje de Montehigo, en el término municipal de Almonte, provocando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del casco urbano.

Según las primeras informaciones, las llamas están afectando a una zona de acopio de plásticos agrícolas, lo que ha intensificado la magnitud del incendio y la visibilidad del humo. Además, el fuego amenaza con propagarse a la masa forestal colindante.

Ante la situación, se ha dado aviso al servicio de emergencias 112, que ha activado el dispositivo de extinción. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Almonte, así como dos unidades del Consorcio Provincial de Bomberos, que trabajan para controlar el avance de las llamas.

Las labores se centran en contener el incendio y evitar su extensión a zonas forestales próximas, mientras se evalúa la evolución del fuego en las próximas horas.