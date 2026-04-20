Buscan a un joven de 30 años desaparecido en Huelva

La desaparición de Rodrigo, un joven onubense de 30 años, ha generado preocupación en su entorno, que ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda que permita dar con su paradero cuanto antes. Según los datos facilitados, se le describe como una persona de complexión delgada y, en el momento de su desaparición, vestía una sudadera de color ocre junto a unos vaqueros.

La denuncia fue formalizada el pasado sábado a última hora en la comisaría de la Policía Nacional de Huelva. Desde entonces, la Brigada Provincial de Policía Judicial ha puesto en marcha las primeras actuaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido y localizar al joven.

La familia ha habilitado el teléfono 692 139 438 para recibir cualquier información que pueda resultar útil, al tiempo que recuerda que también se puede contactar directamente con las fuerzas de seguridad.