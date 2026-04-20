La Guardia Civil interviene más de 400 prendas deportivas falsificadas en un bazar de Bollullos

La Guardia Civil ha intervenido más de 400 prendas deportivas de género falsificado en un establecimiento de Bollullos Par del Condado, en el marco de las actuaciones contra el comercio ilegal. La operación se ha saldado con la investigación de una persona por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Los hechos se produjeron durante una inspección realizada por agentes de la Unidad de Resguardo Fiscal y de Fronteras, quienes localizaron a la venta sudaderas, camisetas de equipos de fútbol de primer nivel, pantalones y zapatillas deportivas con logotipos idénticos a los de marcas originales.

Al solicitar la documentación que acreditara la procedencia y comercialización legal de los productos, el responsable del establecimiento no pudo aportarla, lo que motivó la retirada inmediata de la mercancía. Los artículos serán depositados en dependencias de la Aduana Provincial de Huelva.

El valor estimado de venta de los productos intervenidos asciende a casi 27.000 euros. Desde la Guardia Civil se insiste en que la comercialización de artículos falsificados genera un importante perjuicio económico al sector y puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores, al no haber pasado los controles de calidad y seguridad exigidos.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.