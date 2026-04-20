Desmantelada una plantación ilegal de marihuana en viviendas okupadas de La Galera, en Cartaya

Una operación conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil de Cartaya ha permitido desmantelar una plantación ilegal de marihuana en varias viviendas okupadas en la zona de La Galera, con el resultado de una persona detenida y la incautación de alrededor de 1.800 plantas.

La intervención se produjo el pasado viernes 17 de abril, después de que el servicio de emergencias 112 recibiera un aviso por un posible incendio en uno de los inmuebles. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que acudieron con dos vehículos autobomba.

Una vez en la zona, los agentes comprobaron que el humo no procedía de un incendio estructural, sino de la quema de restos de poda de plantas de marihuana. La inspección permitió localizar en el sótano de la vivienda una plantación, que además estaba conectada con los sótanos de inmuebles colindantes, donde se hallaron más cultivos.

Según las primeras investigaciones, todas las viviendas implicadas se encontraban ocupadas y estaban siendo utilizadas presuntamente para albergar la plantación ilegal.

La operación culminó con la detención de un hombre natural de Huelva, mientras que la Policía Judicial continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Desde el Ayuntamiento de Cartaya, el alcalde Manuel Barroso y el concejal de Seguridad Ciudadana, José María Brito, han destacado la labor coordinada de los cuerpos de seguridad que ha permitido desmantelar esta infraestructura ilegal.