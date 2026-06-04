Activados medios aéreos y terrestres por un incendio forestal en Almonte

El Plan Infoca ha declarado en la tarde de este jueves un incendio forestal en el término municipal de Almonte, concretamente en el paraje de Venta La Piedra, según ha informado el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales.

El fuego fue declarado a las 15.15 horas, activándose de inmediato un operativo compuesto por un helicóptero ligero, cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos autobombas.

Los equipos trabajan sobre el terreno para intentar controlar el avance de las llamas y evitar su propagación, aunque por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada.