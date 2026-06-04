Cazado a 186 km/h en una carretera limitada a 90

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta de gran cilindrada tras ser sorprendido circulando a 186 kilómetros por hora en un tramo de la carretera N-435 limitado a 90 km/h, a la altura del término municipal de Valverde del Camino.

Los hechos ocurrieron a las 09.54 horas del pasado 31 de mayo durante uno de los controles de velocidad establecidos por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva dentro de los dispositivos de vigilancia que se desarrollan para prevenir accidentes de motocicletas en esta vía.

Según ha informado la Guardia Civil, el motorista circulaba en sentido Badajoz cuando fue detectado alcanzando una velocidad que superaba en 96 kilómetros por hora el límite establecido para ese tramo de carretera convencional.

Como consecuencia de los hechos, los agentes han procedido a investigarlo por un presunto delito contra la seguridad vial al considerar que la velocidad registrada supone una conducción manifiestamente temeraria y un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.

El conductor podría enfrentarse a las penas contempladas en el artículo 379 del Código Penal, que incluyen prisión de tres a seis meses, multas económicas y la retirada del permiso de conducir por un periodo que puede alcanzar los cuatro años.

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de controles tienen como objetivo reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en las carreteras de la provincia, especialmente en aquellas vías frecuentadas por motociclistas y donde se registra una mayor accidentalidad.

La detección de este caso pone de relieve la importancia de los dispositivos de vigilancia desplegados por la Agrupación de Tráfico para combatir conductas de riesgo que pueden tener consecuencias fatales tanto para quienes las protagonizan como para el resto de conductores.