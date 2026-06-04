El fuego golpea de nuevo a la provincia: declarado otro incendio en Alosno

La provincia de Huelva vuelve a enfrentarse a un nuevo incendio forestal. El Plan Infoca ha declarado a las 18.50 horas de este jueves un fuego en el término municipal de Alosno, concretamente en el paraje Carril del Cementerio.

El incendio se produce apenas hora y media después de que quedara estabilizado el fuego declarado durante la tarde en el paraje Venta La Piedra, en Almonte, en una jornada especialmente intensa para los servicios de extinción y marcada además por la reciente estabilización del incendio de la Marisma del Burro, entre Huelva y Gibraleón.

Para hacer frente a las llamas en Alosno, el Infoca ha movilizado un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y una autobomba.

Los efectivos trabajan desde el aire y desde tierra para intentar frenar la evolución del incendio y evitar su propagación. Por el momento no han trascendido las causas del fuego ni la superficie afectada.

La declaración de este nuevo incendio vuelve a poner de manifiesto el elevado riesgo existente en la provincia, que este jueves presenta amplias zonas con índices de peligro muy alto y extremo de incendios forestales debido a las condiciones meteorológicas y al estado de la vegetación. El operativo del Infoca permanece desplegado en la zona a la espera de la evolución de las labores de extinción.