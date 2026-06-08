El incendio de Villanueva de los Castillejos obliga a reforzar el operativo del INFOCA

El incendio forestal declarado este lunes en el paraje Los Turbios, en Villanueva de los Castillejos, ha obligado al Plan INFOCA a incrementar de forma notable los medios desplegados sobre el terreno ante la evolución del fuego.

A medida que avanzan las labores de extinción, el dispositivo ha crecido hasta movilizar a 11 grupos de bomberos forestales, cuatro brigadas de refuerzo contra incendios (BRICA), dos técnicos de operaciones y agentes de medio ambiente.

Por aire trabajan dos helicópteros pesados, dos semipesados, cuatro aviones anfibios ligeros, dos aeronaves de carga en tierra y un avión de coordinación, mientras que en tierra operan cinco autobombas, tres tractores y un bulldozer para apoyar las tareas de contención.

La magnitud del despliegue refleja la preocupación por la evolución del incendio y el esfuerzo realizado para evitar que las llamas sigan avanzando por la zona afectada. Los efectivos trabajan de manera coordinada tanto desde el aire como desde tierra en una jornada especialmente complicada por las elevadas temperaturas.

Por el momento no se han facilitado datos oficiales sobre la superficie afectada ni sobre el origen del fuego, mientras el INFOCA mantiene todos sus recursos centrados en controlar un incendio que se ha convertido en el principal frente activo de la provincia de Huelva.