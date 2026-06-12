El incendio entra en su fase final con el perímetro prácticamente cerrado

El incendio forestal que ha mantenido en vilo durante varios días a Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón afronta ya su fase final, con el operativo centrado en cerrar completamente el perímetro afectado antes de poder darlo por controlado.

Tras la estabilización del fuego y la notable mejoría de las condiciones meteorológicas, el dispositivo ha reducido considerablemente sus efectivos, manteniendo sobre el terreno un despliegue destinado a consolidar las líneas de defensa y evitar posibles reactivaciones.

Actualmente trabajan en la zona tres grupos de bomberos forestales, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos agentes de Medio Ambiente, tres vehículos autobomba y un buldócer.

Las labores se concentran en el cierre definitivo del perímetro, considerado el paso previo necesario para declarar el incendio oficialmente controlado. Los equipos continúan repasando los puntos más sensibles del terreno para garantizar que no existan reproducciones que puedan comprometer el trabajo realizado durante los últimos días.

El fuego ha dejado un perímetro afectado de más de 5.000 hectáreas, aunque la superficie finalmente quemada deberá determinarse una vez concluyan los estudios técnicos de severidad mediante imágenes satelitales y evaluaciones sobre el terreno.

Con la emergencia ya muy avanzada, las administraciones comienzan a preparar la fase de evaluación de daños en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, mientras continúa la tramitación para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Tras varios días de intensa lucha contra las llamas, el operativo confía en culminar en las próximas horas el cierre del perímetro y avanzar hacia el control definitivo de uno de los incendios más importantes registrados en la provincia de Huelva en los últimos años.