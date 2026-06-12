El incendio ya está controlado tras cinco días de intensa lucha contra el fuego

La dirección de extinción del Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos, que también afectó a los términos municipales de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón y mantuvo en vilo durante varios días a vecinos, agricultores y ganaderos de la zona.

Tras una intensa semana de trabajo y después de lograr la estabilización del fuego durante la noche del miércoles, la evolución favorable de las condiciones meteorológicas y la eficacia del amplio dispositivo desplegado han permitido dar un nuevo paso en la emergencia y declarar el incendio como controlado.

A pesar de ello, los trabajos continúan sobre el terreno para evitar posibles reproducciones. Actualmente permanecen movilizados dos grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobomba, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos agentes de Medio Ambiente y maquinaria pesada, con un bulldócer que sigue actuando en el perímetro afectado.

Las labores se centran ahora en el remate y la liquidación de puntos calientes, así como en la vigilancia de las zonas más sensibles del incendio, considerado uno de los más complejos registrados este año en Andalucía debido a la velocidad de propagación que alcanzó durante las primeras horas.

Durante los próximos días se mantendrá el seguimiento de la superficie afectada mientras se avanza en la evaluación definitiva de los daños. Los técnicos deberán determinar cuántas hectáreas han resultado realmente calcinadas dentro de un perímetro que supera las 5.000 hectáreas recorridas por las llamas.

Con el incendio ya controlado, las administraciones comienzan a centrar sus esfuerzos en la fase de recuperación del territorio y en la valoración de los daños sufridos por explotaciones agrícolas, ganaderas, infraestructuras y fincas afectadas por el fuego.