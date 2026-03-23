Arde un chiringuito en Nuevo Portil y activa un amplio operativo de bomberos
El fuego, declarado en el establecimiento Bárbaro, mantiene activo un operativo con siete efectivos y cuatro vehículos
El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva interviene desde la tarde de este lunes en un incendio declarado en el chiringuito Bárbaro, ubicado en Nuevo Portil.
El aviso se ha recibido a las 15:11 horas, momento en el que se ha activado el operativo de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría, con un total de siete bomberos y cuatro vehículos de intervención.
Los trabajos continúan en la zona con el objetivo de controlar el incendio y evitar su propagación a otras instalaciones cercanas.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del fuego ni sobre posibles daños personales.