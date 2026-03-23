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Arde un chiringuito en Nuevo Portil y activa un amplio operativo de bomberos

El fuego, declarado en el establecimiento Bárbaro, mantiene activo un operativo con siete efectivos y cuatro vehículos

 

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Incendio del Chiringuito Bárbaro.
Nuevo Portil Bomberos
Arde un chiringuito en Nuevo Portil y activa un amplio operativo de bomberos
Redacción
Redacción
23/03/26 - 17:07

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva interviene desde la tarde de este lunes en un incendio declarado en el chiringuito Bárbaro, ubicado en Nuevo Portil.

El aviso se ha recibido a las 15:11 horas, momento en el que se ha activado el operativo de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría, con un total de siete bomberos y cuatro vehículos de intervención.

Los trabajos continúan en la zona con el objetivo de controlar el incendio y evitar su propagación a otras instalaciones cercanas.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del fuego ni sobre posibles daños personales.