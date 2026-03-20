Golpe histórico al narcotráfico en Huelva: incautadas casi cinco toneladas de cocaína en una finca rural

La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Huelva una importante infraestructura del narcotráfico tras intervenir cerca de cinco toneladas de cocaína en una finca situada entre Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, en una operación considerada la mayor incautación de esta droga realizada hasta ahora en territorio onubense, según avanza el diario El País y la Cadena Ser Huelva.

El dispositivo, ejecutado el pasado 14 de marzo, permitió descubrir que el enclave funcionaba como un punto intermedio de almacenamiento dentro de la cadena de distribución. La droga permanecía allí durante un breve periodo antes de ser trasladada, lo que evidencia el papel estratégico del lugar dentro de la logística de la organización.

🔴 Datos clave de la operación

Cerca de 5.000 kilos de cocaína intervenidos

Ocho personas detenidas , ya en prisión

Incautados 1 millón de euros en efectivo

Halladas armas largas y material logístico

Actuaciones en Huelva y Sevilla

La intervención se precipitó cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos en la finca. Una furgoneta que abandonaba el lugar fue interceptada con más de una tonelada de droga en su interior. Posteriormente, el registro del recinto permitió localizar el resto del alijo, además de varias personas armadas que custodiaban la mercancía.

Los investigadores consideran que la cocaína había llegado recientemente a la zona utilizando vías habituales del narcotráfico en el sur peninsular, adaptando rutas ya conocidas para otros estupefacientes. La estrategia del grupo pasaba por mantener la droga almacenada unos días antes de continuar su distribución.

💥 Un cambio en el mapa del narcotráfico

La magnitud de la operación marca un punto de inflexión en la provincia, donde hasta ahora las grandes actuaciones estaban más vinculadas al tráfico de hachís. Este alijo multiplica por más de tres el mayor decomiso anterior registrado en Huelva.

Además del estupefaciente, los agentes incautaron dinero en efectivo, armamento y herramientas utilizadas para el manejo de la droga, lo que refleja el alto grado de organización del grupo.

La operación, coordinada por unidades especializadas de la Policía Nacional con apoyo de otros cuerpos, continúa abierta para esclarecer todas las ramificaciones de la red.

El golpe pone de relieve el creciente peso de enclaves como Gibraleón dentro de las rutas internacionales de la cocaína y confirma la evolución de las organizaciones criminales hacia estructuras cada vez más complejas y asentadas en el territorio.