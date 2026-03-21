Fallece una persona tras salirse de la vía en un camino rural de Almonaster la Real

Una persona ha fallecido este sábado tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaba en el término municipal de Almonaster la Real, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar sobre las 10:05 horas en el camino de acceso a la aldea de La Escalada, cuando un testigo alertó de que un turismo había sufrido un accidente de tráfico.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que intervinieron en la zona.

Fuentes del servicio provincial de extinción de incendios y salvamento han confirmado el fallecimiento de una persona en el suceso, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su identidad.