Detenido en Almonte por un presunto caso de violencia de género

La Policía Local de Almonte ha intervenido en la tarde de este domingo en un presunto caso de violencia de género que se ha saldado con una mujer herida y un hombre detenido.

Según ha informado la propia plataforma de agentes, los hechos se produjeron tras recibirse un aviso que alertaba de una posible agresión. A su llegada, los policías atendieron a la víctima, que presentaba lesiones de diversa consideración, siendo trasladada al centro de salud por los propios agentes. Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil procedieron a la detención del presunto agresor.

Por otro lado, en el transcurso de la misma tarde, la Policía Local intervino también en una reyerta en el interior de una vivienda. Durante la actuación, los agentes detectaron un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que podría constituir un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Ante esta situación, se dio aviso a la compañía suministradora, que procedió a la retirada de la conexión irregular, mientras se iniciaban las diligencias correspondientes.