El incendio de El Cerro de Andévalo supera ya las 1.200 hectáreas calcinadas

El incendio forestal declarado en el paraje Los Pajares, en el término municipal de El Cerro de Andévalo, ha arrasado ya más de 1.200 hectáreas, según las últimas estimaciones, mientras el dispositivo del Plan Infoca mantiene un importante despliegue para tratar de frenar el avance de las llamas.

El fuego mantiene desalojado el municipio de Villanueva de las Cruces, cuyos vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas como medida preventiva ante la evolución del incendio. El operativo continúa trabajando para garantizar la seguridad de la población y evitar que el fuego alcance nuevas zonas habitadas.

En las tareas de extinción participan 120 efectivos, apoyados por seis autobombas y cuatro bulldóceres, además de un amplio dispositivo aéreo integrado por un helicóptero pesado, cuatro helicópteros semipesados, un helicóptero ligero, cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación.

El incendio obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca debido a su evolución en una zona de dehesa, eucaliptal y monte bajo con un elevado potencial de propagación.

Los equipos de extinción continúan centrando sus esfuerzos en estabilizar el perímetro y evitar que el fuego siga avanzando, en un incendio que se ha convertido en uno de los más importantes registrados este verano en la provincia de Huelva.