Un incendio calcina trece chabolas en Lucena del Puerto y deja un herido

Un incendio declarado este domingo en una zona de infraviviendas de Lucena del Puerto ha arrasado un total de trece chabolas y ha dejado a un hombre herido por quemaduras en el brazo y la mano.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el aviso se recibió a las 12:45 horas tras más de una decena de llamadas de particulares que alertaban de una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos del municipio.

De inmediato, se activó un dispositivo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.

Los servicios de extinción lograron sofocar las llamas, que afectaron a trece chabolas, evitando su propagación a otras zonas cercanas. Durante la intervención, una persona tuvo que ser atendida por quemaduras, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que se originó el incendio en este asentamiento.