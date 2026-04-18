Hallado sin vida el hombre desaparecido en Aljaraque tras varios días de búsqueda

El dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Aljaraque ha concluido este sábado con el hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona de marisma del término municipal.

El cadáver de Manuel Valle fue localizado por un dron de la Policía Local, tras lo cual efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de los bomberos procedieron a su traslado hasta la orilla. Desde allí será derivado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia que determinará las causas del fallecimiento.

Durante los días que ha durado el operativo, coordinado por la Guardia Civil, se ha desplegado un amplio dispositivo en el que han participado distintas unidades especializadas, entre ellas el Servicio Aéreo, el Equipo Pegaso, el Servicio Cinológico, el Servicio Marítimo y efectivos de Seguridad Ciudadana, que han rastreado intensamente las zonas donde podría encontrarse el desaparecido.

Desde la Guardia Civil se ha agradecido la implicación y el esfuerzo de todos los participantes en las labores de búsqueda, al tiempo que se han trasladado las condolencias a los familiares del fallecido.