Alosno encara el control del incendio tras afectar a unas 1.000 hectáreas

Las primeras mediciones realizadas por los técnicos del Plan INFOCA apuntan a que el incendio forestal declarado esta semana en el término municipal de Alosno ha afectado a una superficie aproximada de 1.000 hectáreas. Se trata, no obstante, de un dato provisional que deberá ser confirmado una vez concluyan las labores de evaluación sobre el terreno.

La cifra refleja la magnitud de un incendio que ha mantenido en vilo a la comarca durante varios días y que ha requerido un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos. Para hacerse una idea de la extensión afectada, 1.000 hectáreas equivalen aproximadamente a diez kilómetros cuadrados o a cerca de 1.400 campos de fútbol.

La evolución del fuego ha mejorado notablemente en las últimas horas. El Plan INFOCA declaró este viernes el incendio como estabilizado, una situación que indica que las llamas ya no avanzan libremente y que la evolución del siniestro es favorable, aunque todavía existen puntos calientes dentro del perímetro afectado.

El siguiente paso será alcanzar la fase de controlado. A diferencia de la estabilización, un incendio controlado es aquel cuyo perímetro se encuentra asegurado y en el que ya no existe riesgo de propagación fuera de la zona afectada. Pese a ello, los equipos continúan trabajando hasta lograr la extinción definitiva.

Las previsiones son positivas y, si las condiciones meteorológicas siguen acompañando y no se producen reactivaciones, el incendio podría quedar controlado a lo largo de este sábado.

La estabilización del fuego ha permitido además rebajar el nivel de emergencia del operativo, aunque decenas de efectivos continúan desplegados sobre el terreno realizando labores de vigilancia, refresco y consolidación del perímetro para evitar cualquier reproducción y avanzar hacia la extinción total del incendio.