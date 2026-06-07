Movilizado un amplio operativo por un incendio forestal junto a Waingunga

El Plan INFOCA mantiene un amplio dispositivo de extinción desplegado para combatir un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Lepe, concretamente en una zona próxima al Camping Waingunga.

Según la última actualización facilitada a las 14.30 horas, en las labores de extinción trabajan dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros, además de un importante contingente de medios terrestres.

Sobre el terreno intervienen seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y seis autobombas, que trabajan de forma coordinada para intentar frenar el avance de las llamas.

La rápida movilización de efectivos busca contener el incendio en una zona especialmente sensible debido a la cercanía de espacios naturales y áreas frecuentadas por visitantes durante estas fechas.

Por el momento no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre posibles incidencias derivadas del fuego, mientras los equipos continúan centrando sus esfuerzos en las tareas de control y extinción.