Nueva batida para buscar al desaparecido de Aljaraque este martes por la tarde

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda para localizar al hombre de 79 años desaparecido en el término municipal de Aljaraque desde el pasado viernes, 10 de abril. A las labores que se vienen desarrollando en los últimos días se suma ahora una nueva batida organizada para la jornada de este martes 14 de abril.

Según la actualización del operativo, la batida partirá a las 16.00 horas desde la zona de Urbanismo en Corrales, con el objetivo de reforzar la búsqueda mediante la participación de voluntarios junto a los efectivos desplegados.

El dispositivo continúa contando con un amplio despliegue de medios, entre ellos agentes de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico, con perros especializados en rastreo. También participan agentes de la Policía Local de Aljaraque, además de ciudadanos que se han sumado de forma voluntaria a las tareas.

Las labores se centran principalmente en distintas áreas del municipio, combinando recursos terrestres, aéreos y marítimos para ampliar el radio de acción y aumentar las posibilidades de localización.

Las autoridades no descartan reorganizar o ampliar el dispositivo en función de la evolución de la búsqueda, mientras hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para tratar de dar con el paradero del desaparecido.