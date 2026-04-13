Investigan un robo de una importante cantidad económica en el colegio Miguel de Cervantes de Lucena del Puerto

El colegio Miguel de Cervantes de Lucena del Puerto ha sido escenario de un robo en las últimas horas, en el que los autores se habrían llevado una importante cantidad económica, según las primeras informaciones.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y ya ha puesto en marcha un dispositivo con el objetivo de identificar y localizar a los responsables del suceso. Por el momento no han trascendido detalles sobre el modo en el que se produjo el robo ni sobre posibles daños en las instalaciones.

El caso se encuentra en fase de investigación, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas. Fuentes cercanas apuntan a que los agentes trabajan en la recopilación de pruebas e indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento del delito.

El suceso ha generado inquietud en la localidad, a la espera de que la investigación permita arrojar luz sobre lo ocurrido y dar con los autores del robo.