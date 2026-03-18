Hallan un cuerpo sin vida en las inmediaciones del Puerto de La Laja, en El Granado

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puerto de La Laja, en el término municipal de El Granado.

Tras el hallazgo, el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia con el objetivo de proceder a su identificación y esclarecer las circunstancias de la muerte.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento y trabaja en la hipótesis de que los restos mortales puedan corresponder a la persona desaparecida el pasado 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias en las que se ha producido el hallazgo, a la espera de los resultados de las pruebas forenses.