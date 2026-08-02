La Guardia Civil rescata a un anciano y a su perro tras caer al río Guadiana

La Guardia Civil ha rescatado durante la madrugada de este domingo a un anciano y a su perro después de que ambos cayeran accidentalmente al cauce del río Guadiana, a la altura del muelle de Portugal, en Ayamonte.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al hombre, de avanzada edad, agarrado a una de las vigas del muelle junto a su mascota, intentando resistir la fuerte corriente para no ser arrastrados hacia el mar.

Ante el riesgo inminente, uno de los guardias civiles se quitó parte de su equipamiento y se lanzó al agua para auxiliar al anciano y al animal. Mientras tanto, el otro agente permaneció en la parte superior del muelle coordinando las maniobras de rescate.

El agente consiguió dar seguridad al hombre y a su perro hasta conducirlos a una de las escaleras del muelle. Con la ayuda de cuerdas y la actuación conjunta de ambos guardias civiles, lograron poner a salvo tanto al anciano como a su mascota.

Tras el rescate, el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde los servicios sanitarios comprobaron que presentaba síntomas de hipotermia y diversos cortes provocados, al parecer, por moluscos adheridos a la estructura del muelle. Pese a ello, su estado no revestía gravedad y se encontraba fuera de peligro.