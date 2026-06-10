La Guardia Civil interviene más de 22.000 litros de combustible destinados al narcotráfico en Huelva

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a las redes de apoyo logístico del narcotráfico en la provincia de Huelva con la intervención de más de 22.000 litros de combustible presuntamente destinados al abastecimiento de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Las actuaciones, desarrolladas durante los últimos días en distintos puntos de la provincia, se han saldado con la incautación de 906 garrafas de gasolina de 25 litros cada una, equivalentes a 22.650 litros de combustible, además de dos embarcaciones embarrancadas y la investigación de diez personas por un presunto delito de tenencia, tráfico y depósito de combustible.

Las primeras intervenciones tuvieron lugar los días 29 y 30 de mayo en La Redondela, Mazagón y Ayamonte. En estos operativos fueron localizadas 531 garrafas transportadas en tres furgonetas. Posteriormente, en Palos de la Frontera, los agentes interceptaron otro vehículo en el que hallaron 102 garrafas más, procediendo a investigar a sus diez ocupantes.

La operación continuó el pasado 6 de junio cuando agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras detectaron un posible traslado de combustible en la zona del espigón de Huelva. En el lugar encontraron numerosas garrafas y víveres habitualmente utilizados en actividades vinculadas al narcotráfico. En esta actuación fueron intervenidas 170 garrafas con 4.270 litros de gasolina.

Un día después, efectivos del Servicio Marítimo Provincial localizaron dos embarcaciones encalladas en la zona de El Terrón, en Lepe. En las inmediaciones y en el interior de las embarcaciones fueron halladas 79 garrafas que contenían un total de 1.975 litros de combustible.

La última actuación tuvo lugar en Cartaya, donde los agentes recuperaron otras 24 garrafas que flotaban en un estero y que fueron trasladadas a tierra con apoyo de una pequeña embarcación.

La Guardia Civil mantiene activos los dispositivos de vigilancia y control para combatir el denominado "petaqueo", una actividad ilegal consistente en el almacenamiento y transporte de combustible destinado al abastecimiento de narcolanchas, considerada una pieza clave en la logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.