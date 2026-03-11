La Guardia Civil detiene a seis personas y se incauta de más de 2,6 toneladas de hachís en la costa de Huelva

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en dos dispositivos contra el tráfico de drogas desarrollados los días 25 y 26 de febrero en la costa de Huelva, en los que se han intervenido un total de 2.620 kilos de hachís, además de un barco pesquero y una embarcación recreativa.

Según ha informado el Instituto Armado, los operativos se llevaron a cabo tras tener conocimiento del posible transporte de droga en la zona, desplegándose un dispositivo coordinado por tierra, mar y aire para interceptar las embarcaciones implicadas.

El primero de los operativos se desarrolló a primera hora del 25 de febrero al sur de Punta Umbría, donde los agentes detuvieron a dos personas que navegaban en una embarcación recreativa de seis metros de eslora. En el interior de la lancha fueron localizados 300 kilos de hachís.

El segundo dispositivo tuvo lugar en la madrugada del 26 de febrero, cuando los agentes abordaron un barco pesquero que se encontraba abarloado a una embarcación semirrígida. Durante la inspección del pesquero se localizaron numerosos fardos de droga, procediéndose a la detención de sus cuatro tripulantes.

La embarcación fue trasladada posteriormente al puerto de Isla Cristina, donde se contabilizaron un total de 58 fardos con un peso de 2.320 kilos de hachís.

A los seis detenidos se les imputa un presunto delito contra la salud pública y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Con estas actuaciones, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva continúa reforzando los dispositivos destinados a combatir el narcotráfico en la costa onubense.