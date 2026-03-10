Detenido en Lepe un hombre acusado de robo con violencia, robo con fuerza y daños

La Policía Local de Lepe ha detenido en la madrugada de este martes a un varón como presunto autor de tres delitos: robo con violencia, robo con fuerza y daños, tras una investigación iniciada a raíz de varios incidentes ocurridos en los últimos días.

Según ha informado la propia Policía Local, los hechos se remontan al pasado 8 de marzo, cuando el ahora detenido habría forzado la puerta de un cuarto de aperos situado en la zona del Puerto del Terrón. Del interior sustrajo las llaves de un camión con el que posteriormente se desplazó hasta el municipio de Lepe.

Una vez en la localidad, el individuo habría provocado un accidente de tráfico en la calle Manuel González Ramírez, causando daños de consideración en varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía.

Tras este suceso, el sospechoso habría cometido un robo con violencia en un establecimiento del municipio, del que sustrajo dinero en metálico antes de abandonar el lugar.

Después de diversas indagaciones, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor de los hechos en la madrugada de este martes.

Desde la Policía Local de Lepe han destacado que el reciente refuerzo de la plantilla está permitiendo mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la presencia policial en el municipio. Según han señalado, en el último trimestre los agentes han practicado un total de diez detenciones relacionadas con distintos delitos, lo que refuerza la capacidad de prevención y resolución de incidentes en la localidad.