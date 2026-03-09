Cinco heridos tras la colisión de dos turismos en Palos de la Frontera

Cinco personas han resultado heridas y han tenido que ser evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes en el término municipal de Palos de la Frontera, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 8.00 horas en el kilómetro 1 de la carretera A-5026, a la altura del polígono industrial San Jorge, donde por causas que se investigan dos turismos han colisionado.

Varios testigos alertaron al centro coordinador de emergencias, que activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de Mantenimiento de Carreteras para atender la incidencia.

Como consecuencia del accidente, cinco personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Según fuentes sanitarias, entre los heridos se encuentran tres mujeres de 35, 46 y 47 años, un hombre de 48 años y una quinta persona de la que no han trascendido más datos.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo la colisión.