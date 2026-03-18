La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo en La Palma del Condado tras huir hacia Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en un establecimiento público de La Palma del Condado, en el marco de la operación denominada CONDAL 87 - ZAHN.

Los hechos se remontan a principios del mes de febrero, cuando varias personas se desplazaron hasta la localidad y, tras localizar un establecimiento, fracturaron una ventana utilizando un mazo para acceder al interior. Una vez dentro, sustrajeron una caja de caudales con dinero en efectivo y diverso material informático, con un valor total aproximado de 4.475 euros, antes de emprender la huida.

Tras tener conocimiento del suceso, los agentes iniciaron una investigación que incluyó la inspección ocular del lugar de los hechos y diversas gestiones para identificar a los responsables. En el operativo también colaboró la Policía Local.

Como resultado de las pesquisas, se logró identificar el vehículo utilizado en la fuga, así como a dos de los presuntos autores. Uno de ellos fue detenido en Sevilla, mientras que el segundo fue arrestado en la propia localidad de La Palma del Condado.

La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que existan más personas implicadas en los hechos. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en funciones de guardia en La Palma del Condado.