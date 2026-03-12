La Guardia Civil destruye más de 1.300 armas

La Guardia Civil de Huelva ha destruido un total de 1.339 armas que se encontraban depositadas en la Intervención de Armas de la Comandancia provincial. Entre el material inutilizado se incluían más de 800 armas de fuego de distintos calibres y unas 500 armas táser, armas blancas y otros objetos prohibidos.

La destrucción de estas armas forma parte de las actuaciones periódicas que realiza la Guardia Civil para evitar que puedan volver a ser utilizadas de forma indebida, especialmente cuando sus titulares han perdido el derecho a poseerlas o cuando han estado implicadas en procedimientos penales o administrativos.

En España, la competencia en materia de armas y explosivos corresponde al Estado y se gestiona a través de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, unidades encargadas de controlar el acceso legal a este tipo de material.

La normativa vigente establece una serie de requisitos para la tenencia de armas, entre los que se incluyen la ausencia de antecedentes penales y la superación de pruebas teóricas y prácticas relacionadas con su manejo y uso.

Cuando el titular deja de cumplir las condiciones necesarias o finalizan los plazos establecidos, las armas deben ser inutilizadas o destruidas para impedir que vuelvan a entrar en circulación.

Desde 2011, el proceso de inutilización está regulado por una normativa especialmente estricta que obliga a intervenir en las piezas fundamentales del arma, de modo que resulte imposible recuperar su funcionamiento.

En este caso, las armas depositadas en la Comandancia de Huelva han sido finalmente reducidas a chatarra mediante un proceso de destrucción, como parte de las medidas destinadas a garantizar la seguridad pública.

Estas actuaciones se enmarcan además en el Programa de Acción de Naciones Unidas contra el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, una iniciativa internacional destinada a frenar la fabricación, transferencia y circulación ilegal de este tipo de armamento y a evitar su proliferación incontrolada.