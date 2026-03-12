Evacuadas más de 50 personas de una residencia de mayores de Lepe por una intensa humareda

Más de medio centenar de personas mayores han sido evacuadas este jueves de una residencia de ancianos de Lepe tras detectarse una gran cantidad de humo en el interior del edificio, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso se recibió en la Central 062 a través del servicio de emergencias 112, que alertó de la presencia de una intensa humareda procedente de una sala del centro, cuyo origen se desconocía en ese momento.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de Lepe, que colaboraron con el personal de la residencia en la evacuación preventiva de los residentes.

Los mayores, muchos de ellos en sillas de ruedas o con movilidad reducida, fueron trasladados desde la planta superior del edificio hasta la planta baja a través de una rampa de acceso y posteriormente al exterior del recinto para evitar riesgos derivados de la posible inhalación de humo.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que la humareda y el olor a plástico quemado procedían de una sala común situada en la primera planta, donde se encontraban alrededor de 50 residentes.

Tras la evacuación, la zona fue acordonada hasta la llegada de los bomberos, que junto a un técnico electricista comprobaron que el origen del humo se debía a un cortocircuito en un microondas.

Una vez ventiladas las instalaciones y confirmada la ausencia de peligro, los residentes pudieron regresar al interior del centro sin que se hayan registrado daños personales. En la actuación colaboraron tanto el personal de la residencia como los servicios de seguridad y emergencias, que facilitaron la evacuación de los mayores dada su avanzada edad y las dificultades de movilidad de muchos de ellos.