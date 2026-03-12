Detenida una pareja en Almonte tras agredir y amenazar a agentes en un centro de salud

Una pareja ha sido detenida en Almonte tras protagonizar un altercado en un centro de salud del municipio durante la noche de ayer, donde presuntamente agredieron y amenazaron a varios agentes que acudieron tras recibir un aviso por una pelea en el interior del recinto.

Según la información facilitada, los agentes fueron alertados de una reyerta en el centro sanitario en la que estaban implicadas dos parejas y que estaba generando disturbios entre los usuarios presentes.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que una de las parejas se encontraba muy alterada, profiriendo insultos y amenazas tanto a las personas que se encontraban en el centro como a los propios agentes que trataban de mediar en la situación.

Durante la intervención, y de manera repentina, una de las mujeres implicadas habría golpeado a una agente, causándole heridas en la cara, además de propinarle una patada que finalmente no le provocó lesiones de gravedad.

Por su parte, el hombre que la acompañaba presuntamente amenazó de muerte a otro de los agentes presentes e intentó agredir a los efectivos mientras estos procedían a la detención de la mujer.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos implicados. Tras ser informados de los derechos que les asisten, se instruyeron las correspondientes diligencias judiciales para su puesta a disposición de la autoridad judicial.