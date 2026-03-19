La Guardia Civil desmantela un activo punto de venta de drogas en Gibraleón y detiene a seis personas

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas muy activo en la localidad de Gibraleón y ha detenido a seis personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación.

La operación, denominada “Odiel 69 – Equus”, se inició hace varios meses tras las reiteradas quejas vecinales que alertaban del constante trasiego de personas en un domicilio donde se estarían vendiendo sustancias estupefacientes. Según la investigación, los consumidores acudían al lugar para adquirir droga y, en muchos casos, cometían robos y hurtos en la zona para financiar su consumo.

El pasado 5 de marzo, y tras autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en varios inmuebles de una parcela del municipio. Durante la intervención se incautaron diversas cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas, metadona y marihuana, además de 5.640 euros en efectivo.

Asimismo, los agentes localizaron un importante arsenal compuesto por un rifle, una escopeta de caza, un revólver, dos pistolas compactas, varias carabinas de aire comprimido y un fusil de pesca, junto a abundante munición de distintos calibres.

Durante el registro también se hallaron numerosos objetos presuntamente sustraídos que, según las investigaciones, eran utilizados como forma de pago para la adquisición de droga. Este hallazgo ha permitido esclarecer múltiples robos cometidos tanto en la provincia de Huelva como en Portugal.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA 4 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y efectivos de la compañía territorial.

Los seis detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.