El fuego vuelve a poner en jaque los asentamientos de Palos

El incendio registrado ayer en un asentamiento chabolista de Palos de la Frontera, cuyas causas aún se desconocen, vuelve a poner el foco sobre una realidad que se repite con demasiada frecuencia en el municipio. Aunque las llamas pudieron ser controladas gracias al amplio dispositivo desplegado por los servicios de emergencia, el suceso recuerda que este tipo de enclaves siguen siendo especialmente vulnerables a los incendios.

Las infraviviendas, construidas en muchos casos con materiales altamente combustibles y muy próximas entre sí, favorecen la rápida propagación del fuego, lo que obliga a movilizar importantes recursos cada vez que se produce un incendio.

No es la primera vez que ocurre. En septiembre de 2023, un incendio arrasó alrededor de 80 chabolas en el asentamiento del polígono San Jorge, uno de los episodios más graves registrados en Palos de la Frontera. Aquel suceso volvió a la actualidad este año tras conocerse la condena a diez años de prisión impuesta a la autora del incendio.

Dos años después, en 2025, otro incendio de grandes dimensiones volvió a afectar a un asentamiento chabolista del municipio, dejando decenas de infraviviendas calcinadas y obligando a una importante intervención de los servicios de emergencia.

Con el incendio registrado ahora, 2026 suma un nuevo episodio que evidencia que los fuegos en los asentamientos chabolistas de Palos de la Frontera continúan siendo un problema recurrente. Mientras se investigan las causas del último siniestro, el municipio vuelve a enfrentarse a una situación que, lejos de ser excepcional, se ha repetido en varias ocasiones durante los últimos años.