La familia del fallecido en la reyerta de El Torrejón pide 25 años de cárcel para los once acusados

La familia del hombre fallecido en una reyerta ocurrida en septiembre de 2020 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, ha solicitado 25 años de prisión para los once acusados al considerar que actuaron conjuntamente en los hechos que terminaron con la muerte de la víctima. El juicio se celebra con jurado popular en la Audiencia Provincial de Huelva.

La acusación particular sostiene que existió una actuación conjunta de los procesados y que los hechos constituyen un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Por ello, elevan la petición de pena para todos los implicados.

Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución al entender que no existen pruebas suficientes que determinen quién fue el autor de la única puñalada mortal y ha cuestionado tanto la investigación realizada como algunos aspectos relacionados con la constitución del jurado.