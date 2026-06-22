Fallece un ciclista de 66 años tras colisionar con un camión en Almonte

Un ciclista de 66 años ha fallecido este lunes tras verse implicado en un accidente de tráfico con un camión en el término municipal de Almonte.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, el siniestro se ha producido alrededor de las 10:02 horas en la carretera A-494, a la altura del kilómetro 42, en dirección a Matalascañas.

Varios testigos alertaron al centro coordinador tras presenciar la colisión entre el vehículo pesado y el ciclista, movilizándose de inmediato los servicios de emergencia.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente, que están siendo investigadas por los agentes encargados de esclarecer lo ocurrido.

El siniestro ha generado una importante movilización de recursos de emergencia en una de las principales vías de acceso a la costa de Doñana durante la mañana de este lunes.