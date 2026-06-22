Importante despliegue para sofocar un incendio en una fábrica de cera de San Juan del Puerto

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han intervenido este lunes en un incendio declarado en una nave industrial de San Juan del Puerto dedicada a la producción de cera, un suceso que obligó a movilizar numerosos recursos debido a las características del material almacenado en las instalaciones.

El aviso fue recibido a las 06:20 horas, momento en el que se activó un dispositivo de emergencia integrado por efectivos de los parques de bomberos de San Juan del Puerto, Punta Umbría y Ayamonte.

Hasta el lugar se desplazaron un total de nueve bomberos apoyados por siete vehículos de intervención, que trabajaron de forma coordinada para controlar y extinguir el incendio en el menor tiempo posible.

La actuación presentó una especial complejidad debido a la naturaleza de la actividad desarrollada en la nave, dedicada a la producción de cera, un material altamente combustible que puede favorecer la rápida propagación de las llamas y dificultar las labores de extinción.

Incendio en San Juan Del Puerto. / Fotografía: Consorcio Provincial de Bomberos.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió actuar desde los primeros momentos del incendio, desplegando un amplio dispositivo con medios humanos y materiales suficientes para evitar que el fuego alcanzara mayores dimensiones.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han destacado la coordinación entre los distintos parques movilizados, una colaboración que resultó fundamental para afrontar una intervención de estas características.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio ni la valoración de los daños ocasionados en las instalaciones afectadas, aunque las labores de inspección y evaluación continuarán una vez finalizada por completo la intervención.