Detenido en el Puerto de Huelva con más de dos kilos de heroína ocultos en una mochila

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Huelva a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras ser sorprendida con más de dos kilos de heroína ocultos en su equipaje cuando se disponía a embarcar en un ferry con destino a las Islas Canarias.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras durante los controles habituales de seguridad que se realizan en las instalaciones portuarias a pasajeros y vehículos.

Según ha informado la Guardia Civil, la intervención comenzó cuando los agentes detectaron una densidad anómala en una mochila al pasar por el escáner de rayos X. Ante las sospechas, solicitaron la colaboración del Servicio Cinológico, cuyo perro detector de drogas marcó de forma positiva la presencia de sustancias estupefacientes.

Tras una inspección más exhaustiva, los agentes localizaron un doble fondo en el interior de la mochila donde se ocultaba un paquete con 2,166 kilogramos de una sustancia en polvo de color marrón. Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron que se trataba de heroína.

La droga fue intervenida de inmediato y el portador del equipaje quedó detenido en el mismo lugar.

La incautación resulta especialmente llamativa debido a la escasa presencia de heroína en las operaciones policiales registradas en los últimos años. Se trata de una sustancia con un elevado poder adictivo y graves consecuencias para la salud, asociada históricamente a importantes problemas sociales y sanitarios.

La persona detenida, junto con la droga intervenida y las diligencias practicadas, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que todos los pasajeros, equipajes y mercancías que transitan por puertos y aeropuertos están sometidos a controles de seguridad destinados a detectar sustancias ilegales, mercancías prohibidas o productos de contrabando.