Detenido tras una agresión machista y amenazar con saltar al vacío

Un hombre ha sido detenido en Almonte como presunto autor de una agresión a su pareja después de protagonizar un tenso episodio en el que amenazó con lanzarse desde una azotea para evitar la actuación policial.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves, cuando una llamada alertó a los servicios de emergencia sobre una posible agresión en el ámbito de la violencia de género. Varias patrullas de la Policía Local de Almonte y de la Guardia Civil se desplazaron de inmediato hasta el lugar para comprobar lo sucedido.

Tras entrevistarse con la persona que realizó el aviso y posteriormente con la presunta víctima, los agentes iniciaron la búsqueda del supuesto agresor, que no se encontraba en el interior de la vivienda. Finalmente fue localizado en la azotea de un inmueble anexo, donde se negó a colaborar con los agentes y a facilitar cualquier tipo de información.

Ante la situación, los efectivos intentaron acercarse para proceder a su identificación. En ese momento, el hombre saltó hacia la parte exterior del edificio, quedando en una zona elevada desde la que amenazó con arrojarse al vacío si los agentes continuaban aproximándose.

Después de varios minutos de negociación, los agentes lograron que regresara a la azotea y depusiera su actitud. Una vez controlada la situación y tras contrastar las declaraciones de la víctima y de una testigo, además de las evidencias observadas en la vivienda, se procedió a su detención.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias correspondientes antes de pasar a disposición judicial.