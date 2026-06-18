Detenido en Aljaraque un hombre sospechoso de provocar un incendio en el Pinar de la Sorda

La Policía Local de Aljaraque ha confirmado a través de sus redes sociales la detención de un hombre como presunto responsable de un incendio declarado en la zona del Pinar de la Sorda, un suceso que pudo ser controlado rápidamente gracias a la colaboración ciudadana y a la actuación coordinada de los servicios de emergencia.

Según ha informado el propio cuerpo policial, los hechos ocurrieron después de que varios vecinos alertaran de la presencia de un pequeño foco de fuego en este espacio natural del municipio. Una patrulla se desplazó inmediatamente al lugar y, una vez allí, varios testigos indicaron que habían observado a una persona manipulando un mechero y un posible acelerante en las proximidades del incendio.

Gracias a la colaboración de los vecinos y de un agente medioambiental, los agentes lograron localizar a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por los testigos. Entre sus pertenencias se hallaron varios mecheros, un pulverizador con un líquido aparentemente acelerante y un cuchillo jamonero de grandes dimensiones.

Ante estos hechos, la Policía Local procedió a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil.

El incendio fue sofocado en un primer momento mediante los extintores de los vehículos policiales y del agente medioambiental desplazado a la zona. Posteriormente fue necesaria la intervención de los bomberos para completar la extinción y evitar posibles reactivaciones.

La Policía Local ha agradecido públicamente la colaboración ciudadana y el trabajo conjunto de todos los servicios intervinientes, destacando que su rápida actuación resultó fundamental para evitar consecuencias mayores en una jornada marcada por el elevado riesgo de incendios forestales en la provincia de Huelva.