Extinguido el incendio en el paraje Arroyo Hondo de Bonares

El incendio forestal declarado en el paraje Arroyo Hondo, en el término municipal de Bonares, ha quedado extinguido tras la intervención de los equipos de emergencia, según han informado fuentes del dispositivo de extinción.

En las labores han participado tres grupos de bomberos forestales y dos autobombas, que han trabajado intensamente para controlar y sofocar las llamas. Por el momento, no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada.

El suceso se produce coincidiendo con los primeros episodios de altas temperaturas tras semanas de lluvias, un contexto que preocupa de cara a los próximos meses. La abundante vegetación generada por las precipitaciones puede convertirse en combustible, elevando el riesgo de incendios forestales durante el verano.