Detenido en Punta Umbría con casi 800 gramos de hachís, tusi y dinero en efectivo

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Punta Umbría como presunta autora de un delito contra la salud pública tras ser sorprendida transportando diversas sustancias estupefacientes mientras circulaba en motocicleta por la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de junio durante un dispositivo de seguridad ciudadana destinado a la prevención de la delincuencia. Los agentes dieron el alto al conductor de una motocicleta y observaron una actitud nerviosa. En ese momento, el individuo arrojó al suelo un envoltorio de plástico que contenía cocaína rosa, conocida popularmente como tusi.

Ante esta situación, los guardias civiles realizaron un cacheo superficial al sospechoso y localizaron varios gramos de supuesto hachís y más cantidad de cocaína rosa ocultos en un bolso bandolera que portaba. Además, los agentes encontraron 246 euros en efectivo distribuidos en billetes de distinto valor.

La intervención continuó con la inspección de la motocicleta, donde se descubrieron ocho placas de hachís escondidas en uno de los compartimentos del vehículo. El peso total de la sustancia incautada rondaba los 800 gramos.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención del individuo, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas y la droga intervenida. La investigación se enmarca en las actuaciones que desarrolla el Instituto Armado para combatir el tráfico y distribución de sustancias estupefacientes en la provincia.