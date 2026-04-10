Detenido en Paterna del Campo un hombre con tres órdenes judiciales en vigor y drogas ocultas

La Guardia Civil ha detenido en la localidad onubense de Paterna del Campo a una persona sobre la que pesaban tres órdenes de búsqueda, detención y personación dictadas por distintos juzgados, y que además portaba sustancias estupefacientes ocultas entre su ropa.

La actuación se produjo en el marco de un dispositivo de identificación de personas puesto en marcha por los agentes con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en municipios donde el cuerpo tiene presencia policial.

Durante uno de estos controles, los agentes procedieron a identificar a un individuo que resultó tener en vigor tres requerimientos judiciales. Estas órdenes habían sido emitidas tras no acudir a sucesivas citaciones, desatendiendo los llamamientos de los órganos judiciales de forma reiterada.

Una vez realizada la detención, los agentes encontraron entre sus pertenencias diversas sustancias estupefacientes que el detenido trataba de ocultar entre su vestimenta, por lo que también se actuó por la posesión de dichas drogas.

El detenido, junto a las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil mantiene este tipo de dispositivos de control de forma habitual con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad en los municipios de la provincia.