Detenido en Moguer el presunto autor de un intento de robo en una vivienda habitada

La Policía Local de Moguer ha detenido al presunto autor de un intento de robo en una vivienda habitada del municipio, en un suceso que había generado alarma social tras difundirse en redes sociales en las últimas horas.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación ha sido posible gracias a la coordinación entre la Alcaldía, la Concejalía de Seguridad Ciudadana y los agentes policiales, que respondieron con rapidez ante el aviso.

Los hechos se produjeron cuando el individuo fue sorprendido por vecinos mientras escalaba la fachada de una vivienda con la intención de acceder al interior, pese a encontrarse habitada en ese momento. La intervención ciudadana resultó clave para alertar de la situación y facilitar la actuación policial.

Los agentes lograron detener al sospechoso tras una actuación calificada como rápida y eficaz, evitando que se consumara el robo. Actualmente, el detenido permanece bajo custodia en dependencias policiales y está previsto que pase a disposición judicial durante la jornada de mañana.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que esta actuación refuerza el compromiso de las instituciones locales con la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, subrayando también la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones.

El suceso pone de relieve la importancia de la vigilancia y la coordinación entre vecinos y fuerzas de seguridad para prevenir delitos y garantizar la protección en el entorno urbano.