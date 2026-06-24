Detenido un clan familiar acusado de una ola de hurtos en supermercados de Huelva, Sevilla y Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a siete personas pertenecientes a un mismo clan familiar como presuntas autoras de numerosos hurtos cometidos en supermercados y establecimientos comerciales de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

La denominada Operación Tartessos 37-Panier se inició a mediados de mayo tras detectarse dos hurtos en un supermercado de Valverde del Camino. En ambos casos, los autores lograron sustraer seis carros cargados de productos de alto valor, entre ellos aceite de oliva virgen extra, jamón ibérico y marisco, por un importe aproximado de 4.200 euros.

Las investigaciones permitieron comprobar que los implicados actuaban de forma organizada, con un reparto de funciones perfectamente definido para ejecutar los robos y dificultar su detección.

Según la Guardia Civil, el mismo grupo habría utilizado idéntico modus operandi para cometer otros seis hurtos en establecimientos de Valverde del Camino, Aracena, Jabugo, Pilas y Arcos de la Frontera, provocando pérdidas que ascienden a unos 11.600 euros.

Tras identificar a los presuntos responsables, los agentes procedieron a la detención de siete integrantes del clan familiar, todos ellos residentes en un barrio de Sevilla y vinculados a un grupo itinerante que se desplazaba por distintas localidades andaluzas para cometer los hurtos.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Valverde del Camino, junto con las diligencias instruidas durante la investigación. La Guardia Civil da así por esclarecida una serie de robos que afectó a numerosos comercios de varias provincias andaluzas.